Футболисты сборной Болгарии попали в аварию

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Сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси (Грузия) перед матчем четвертого тура Лиги наций, сообщает Чемпионат.

ДТП произошло, когда команда ехала из аэропорта в отель на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус. В результате аварии серьезно пострадал полузащитник "Ботева" Тодор Неделев, в глаза которому попали осколки стекла. Футболист был госпитализирован и прооперирован. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, завтра, 12 июня, должен состояться матч 4-о тура группового этапа Лиги наций УЕФА Грузия — Болгария. Встреча должна пройти на стадионе "Динамо-Арена — Борис Пайчадзе" в Тбилиси (Грузия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973702-futbolisty-sbornoy-bolgarii-popali-v-avariyu/