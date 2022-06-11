"Реал" объявил о трансфере Тчуамени

Тчуамени. Фото: Christian Hofer/Getty Images)

Мадридский "Реал" подтвердил переход полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Мадридский клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на шесть лет. Сумма сделки оценивается более чем в 100 миллионов евро. Презентация игрока пройдет во вторник после медосмотра.

Ради перехода в "Реал" 22-летний игрок сборной Франции отказал "ПСЖ", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне футболист провел за "Монако" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973697-real-obyavil-o-transfere-tchuameni/