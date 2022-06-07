Российский телеканал "Матч ТВ" не будет показывать матчи АПЛ в следующем сезоне

Золотая медаль АПЛ. Фото: Michael Regan/Getty Images

Руководство английской Премьер-лиги в ближайшие дни объявит о расторжении трехлетнего контракта с российским телеканалом "Матч ТВ", сообщает Daily Mail.

АПЛ на этой неделе отменит сделку с холдингом "Матч", который в июле прошлого года приобрел права на показ игр турнира с сезона-2022/23.

Отмечается, что клубы Премьер-лиги из-за отказа от сделки с «Матч ТВ» не получат 43 миллиона фунтов – именно в эту сумму оценивалась сделка с российским вещателем.

Напомним, что в марте АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал английский чемпионат на территории РФ с 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973023-rossiyskiy-telekanal-match-tv-ne-budet-pokazyvat-matchi-apl-v-sleduyuschem-sezone/