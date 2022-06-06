Уэльс вышел на чемпионат мира по футболу

Сборная Уэльса по футболу. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Сборная Уэльса в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу обыграла Украину и пробилась в финальную стадию мирового первенства, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0. На 35-й минуте матча нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после подачи Гарета Бэйла срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме Украина полностью контролировала ход поединка, но сравнять счет украинским футболистам не удалось.

На чемпионате мира сборная Уэльса сыграет в группе B с командами Англии (21 ноября), Ирана (25 ноября) и США (29 ноября).

Отметим, что валлийцы вышли в финальную стадию мундиаля впервые за 64 года. Последний раз Уэльс играл на ЧМ в 1958 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972778-uels-vyshel-na-chempionat-mira-po-futbolu/