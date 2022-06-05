Бюджет "Реала" на летние трансферы превысит 400 млн евро

"Реал Мадрид" ойыншылары. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Бюджет испанского "Реала" на ближайшее летнее трансферное окно превысит 400 миллионов евро, сообщает GOAL.com.

В связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты, а также после победы в Лиге Чемпионов летом мадридский клуб может рассчитывать минимум на 350 млн фунтов (почти 408 млн евро).

Кроме того, у "Реала" значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/22 клуб мог потратить на зарплаты игроков 300 млн фунтов (почти 350 млн евро), то в сезоне-2022/23 эта сумма увеличится до 634 млн фунтов (почти 740 млн евро).

Напомним, что в минувшем сезоне мадридский "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972670-byudzhet-reala-na-letnie-transfery-prevysit-400-mln-evro/