Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду на футбольном поле: instagram.com/cristiano

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" был признан лучшим игроком "манкунианцев в прошедшем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий получил приз имени сэра Мэтта Басби в результате голосования болельщиков манкунианцев.

37-летний футболист выиграл эту награду в четвертый раз – совместный рекорд с вратарем Давидом Де Хеа. Португалец получал приз игроку года в "МЮ" в сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.

Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах этого сезона.

Напомним, что португалец перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" летом прошедшего сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972552-krishtianu-ronaldu-priznan-luchshim-igrokom-manchester-yunayted/