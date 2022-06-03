Четыре игрока покинули расположение сборной Казахстана по футболу

Юрий Логвиненко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов на предстоящий цикл группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает сайт КФФ.

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Защитник Юрий Логвиненко по причине травмы не поможет нашей команде в предстоящих матчах.

Также по решению тренерского штаба Алексей Щеткин, Думан Нарзилдаев и Алибек Касым не попали в итоговый состав сборной. Футболисты уже вернулись в расположение своих клубов.

Окончательный список команды на июньские игры Лиги наций УЕФА:

Вратари: Игорь Шацкий, Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада;

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Михаил Габышев, Гафуржан Суюмбаев, Талгат Кусяпов;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский, Эльхан Астанов, Бауыржан Байтана, Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов;

Нападающие: Артур Шушеначев, Абат Аймбетов, Абылайхан Жумабек.

Напомним, что сегодня на стадионе "Астана-Арена" сборная Казахстана сыграет с командой Азербайджана в рамках Лиги Наций. Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972479-chetyre-igroka-pokinuli-raspolozhenie-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/