Серж Гнабри отказался продлевать контракт с "Баварией"

Серж Гнабри отмечает гол "Баварии". Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

Атакующий полузащитник сборной Германии Серж Гнабри отказался продлевать действующий контракт с мюнхенской "Баварии", сообщает Sports.ru.

Полузащитник отказался продлевать соглашение с мюнхенским клубом. Ему предлагали контракт с зарплатой до 19 миллионов евро в год.

Руководство "Баварии" не собирается улучшать сделанное предложение. Планов по продолжению переговоров у сторон нет. Срок действующего контракта Гнабри с "Баварией" истекает летом следующего года.

Немец выступает за мюнхенский клуб с 2017 года. В этом сезоне он забил 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах во всех турнирах. В составе "Баварии" Гнабри выиграл все возможные трофеи на клубном уровне.

Напомним, что ранее Роберт Левандовский публично заявил, что не хочет больше играть за немецкий клуб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972427-serzh-gnabri-otkazalsya-prodlevat-kontrakt-s-bavariey/