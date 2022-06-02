"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Хуана Маты

Хуан Мата. Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images)

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе испанского полузащитника Хуана Маты, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист уходит на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего контракта.

"Спасибо, что посвятил "Юнайтед" восемь лет своей карьеры, Хуан. Все в клубе желают тебе всего наилучшего в будущем", – сказано в официальном заявлении "Манчестер Юнайтед".

Испанский полузащитник присоединился к "Манчестер Юнайтед" в январе 2014 года. Он провел за клуб 285 матчей, забил 51 гол и выиграл кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

До "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата выступал за лондонский "Челси" и испанскую "Валенсию".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972269-manchester-yunayted-obyavil-ob-uhode-huana-maty/