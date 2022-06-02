Сборная Украины по футболу вышла в финал отбора ЧМ-2022

Александр Зинченко, защитник сборной Украины. Фото: Robert Perry - Pool/Getty Images

Украинская сборная в полуфинальном стыковом матче обыграла сборную Шотландию и вышла в финал отборочного турнира, сообщает NUR.KZ.

Матч проходил в Шотландии. Поединок завершился со счетом 1:3. Счет в матче на 33-й минуте открыл Андрей Ярмоленко, на 49-й минуте форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук забил второй мяч. Во втором тайме шотландцы усилиями Каллума Макгрегора отыграли один мяч, но на последней минуте матча Артем Довбик с передачи Александра Зинченко забил третий гол украинцев.

Теперь сборная Украины сыграет против Уэльса в матче за право выступить на ЧМ-2022 по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972125-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-vyshla-v-final-otbora-chm-2022/