Сборная Аргентины выиграла Финалиссиму

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Photo by NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Футболисты сборной Аргентины обыграли сборную Италии и стали победителями Финалиссимы, сообщает NUR.KZ.

Матч проходил на стадионе "Уэмбли". Матч завершился со счетом 3:0. Счет на 28-й минуте открыл форвард аргентинцев Лаутаро Мартинез, перед самым уходом команд на перерыв Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины, а на последней минуте матча Пауло Дибала установил окончательный счет на табло.

Напомним, что Финалиссима — это матч между победителем последнего чемпионата Европы и кубка Америки.

Отметим, что Джорджо Кьеллини провел свой последний матч за сборную Италии, а Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл второй крупный международный турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972119-sbornaya-argentiny-vyigrala-finalissimu/