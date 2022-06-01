Футболисту АПЛ запретили заводить кошек

Курт Зума. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Защитнику сборной Франции и лондонского "Вест Хэма" вынесли приговор по делу об избиении домашней кошки, сообщает Чемпионат.

27-летнего французского футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ и запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что Зума признал свою вину в двух случаях нарушения закона о защите животных на слушании в суде Темзы. Йоан, брат Зума, снимавший эти видео, признал свою вину в подстрекательстве.

Адвокат игрока Тревор Берк подтвердил информацию о том, что "Вест Хэм" оштрафовал Зума на 280 тыс. евро. Также он упомянул тот факт, что футболист лишился крупной спонсорской сделки с немецким экипировщиком и не был вызван в сборную Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1972107-futbolistu-apl-zapretili-zavodit-koshek/