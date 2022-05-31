Талгат Байсуфинов занял пост спортивного директора "Мактаарала"

Талғат Байсуфинов. Фото: Қазақстан футбол федерациясы

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов стал спортивным директором "Мактаарала", сообщает пресс-служба клуба.

У ФК "Мактаарал" мощное усиление. Тренерский штаб клуб-дебютанта КПЛ пополнили сразу три известных специалиста: Талгат Байсуфинов, Игорь Свечников и Николай Родионов.

При этом главный тренер Андрей Ферапонтов, как и его помощники Руслан Эсатов с Виталием Кувшиновым, сохранили за собой занимаемые должности. Какой еще клуб Премьер-лиги может похвастаться тем, что в нем работает практически весь бывший штаб тренеров сборной Казахстана", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что Талгат Байсуфинов ранее был главным тренером сборной Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971811-talgat-baysufinov-zanyal-post-sportivnogo-direktora-maktaarala/