Роберт Левандовский: Я больше не хочу играть за "Баварию"

Роберт Левандовский. Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский публично заявил, что больше не хочет играть за немецкую команду и попросил руководство клуба продать его ближайшим летом, сообщает Фабрицио Романо.

"Моя эра в "Баварии" закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

"Бавария" – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят", - заявил Левандовский.

Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт должен понимать, что у него есть в "Баварии". Благодарность – это не улица с односторонним движением", - прокомментировал слова футболиста спортивный директор "Баварии" Оливер Кан.

Напомним, что действующий контракт Левандовского истекает летом следующего года. Испанская "Барселона" проявляет заинтересованность в покупке нападающего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971804-robert-levandovskiy-ya-bolshe-ne-hochu-igrat-za-bavariyu/