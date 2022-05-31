Роберт Левандовский: Я больше не хочу играть за "Баварию"

Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский публично заявил, что больше не хочет играть за немецкую команду и попросил руководство клуба продать его ближайшим летом, сообщает Фабрицио Романо.
"Моя эра в "Баварии" закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.
"Бавария" – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят", - заявил Левандовский.
Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.
Роберт должен понимать, что у него есть в "Баварии". Благодарность – это не улица с односторонним движением", - прокомментировал слова футболиста спортивный директор "Баварии" Оливер Кан.
Напомним, что действующий контракт Левандовского истекает летом следующего года. Испанская "Барселона" проявляет заинтересованность в покупке нападающего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971804-robert-levandovskiy-ya-bolshe-ne-hochu-igrat-za-bavariyu/