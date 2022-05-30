Тибо Куртуа сыграл в финале Лиги Чемпионов с травмой

Тибо Куртуа. Фото: Harry Langer/vi/DeFodi Images via Getty Images

Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тиьо Куртуа сыграл в финальном матче Лиги Чемпионов с повреждением паха, сообщает Marca.

Голкипер "Реала" был не на 100% готов физически к игре с "Ливерпулем" (1:0) – уже несколько недель его беспокоит повреждение паха.

Несмотря на повреждение, Куртуа даже не рассматривал возможность пропуска финального матча.

Голкипер приглашен в сборную Бельгии на матчи Лиги наций. Врачи национальной команды оценят состояние Куртуа.

Эти сведения подтвердил и тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс: "Травмы паха нужно хорошо залечивать. Это важно, чтобы он был готов к следующему сезону и чемпионату мира. Нужно с пониманием отнеситесь к тому, что ему нужен отдых. Он не сыграет в ближайших матчах Лиги наций".

Напомним, что Куртуа был признан лучшим игроком финального матча Лиги Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971682-tibo-kurtua-igral-v-finale-ligi-chempionov-s-travmoy/