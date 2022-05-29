Карло Анчелотти установил новый рекорд ЛЧ

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Итальянский тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил новый рекорд Лиги Чемпионов по количеству побед в турнире, сообщает Sports.ru.

Карло стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он опередил Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.

Всего у Анчелотти 5 финалов ЛЧ в тренерской карьере: три с "Миланом" и два с "Реалом". Проиграл он лишь один – в сезоне-2004/05. До этого дня трофеи были завоеваны в 2003, 2007 и 2014 годах.

В качестве футболиста Карло становился победителем Кубка европейских чемпионов дважды – в 1989 и 1990 году.

Напомним, что Анчелотти проиграл свой единственный финал в Лиге Чемпионов в 2005 году "Ливерпулю".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971509-karlo-anchelotti-ustanovil-novyy-rekord-lch/