Фаната "Тоттенхэма" оштрафовали за гомофобные оскорбления

ЛГБТ-фанаты. Фото: KERSTIN JOENSSON/AFP via Getty Images

Болельщика лондонского "Тоттенхэма" оштрафовали за гомофобные оскорбления в адрес фанатов "Челси", сообщает Sky Sports.

53-летний Найджел Каррингтон 23 января 2022 года выкрикнул два гомофобных оскорбления в отношении фанатов соперника во время матча 23-го тура АПЛ на "Стэмфорд Бридж". Напомним. что "Тоттенхэм" проиграл этот матч со счетом 0:2.

В пятницу мужчина в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне признал вину по двум пунктам обвинения в использовании оскорбительных слов.

Его оштрафовали на 300 фунтов, еще 85 фунтов он должен заплатить, возместив расходы на делопроизводство, а также доплатить потерпевшим 34 фунта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971469-fanata-tottenhema-oshtrafovali-za-gomofobnye-oskorbleniya/