Жозе Моуринью: Только я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз

Жозе Моуринью. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в Лиге Конференций, сообщает Voice Giallo Rossa.

Мы с самого начала чувствовали, что выиграем Лигу конференций. Матчи становились все сложнее, на победу претендовали такие сильные команды, как "Марсель" и "Фейеноорд". Но мы были нацелены на трофей, и в чемпионате это стоило нам очков.

Я остаюсь в "Роме", никаких сомнений на этот счет нет, что бы там ни говорили. Я хочу остаться в Риме. У клуба прекрасные и честные владельцы, и эта история должна получить продолжение. Мы должны продолжить работу над этим проектом и определить план развития на следующий сезон.

Важны все международные трофеи. Только я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз. Чувствую себя староватым. Я выигрывал в 2003-м, 2015-м или 2016-м, а сейчас в 2022-м. А теперь я собираюсь наслаждаться победой и отпуском на своем пляже", - заявил португальский специалист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971227-zhoze-mourinyu-tolko-ya-i-trapattoni-vyigryvali-evrokubki-pyat-raz/