Жозе Моуринью установил новый рекорд в истории еврокубков

Жозе Моуринью. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Португальский тренер "Ромы" Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который выиграл все четыре еврокубковых турнира, сообщает Евро Футбол.

В 2003 году он привёл "Порту" к победе в Кубке УЕФА, в следующем сезоне он с той же командой взял Лигу чемпионов. Отметим, в сезоне-2009/10 он и с "Интером" также побеждал в финале Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/17 Моуринью привел "Манчестер Юнайтед" к победе в Лиге Европы. И в финале нового европейского турнира Лиги конференций он стал чемпионом вместе с "Ромой".

Таким образом, 59-летний тренер вошёл в историю, став единственным, кто выигрывал все четыре разных еврокубка со своими командами.

Моуринью выиграл 26-й трофей в тренерской карьере. Ранее Жозе выиграл 6 трофеев, работая в "Порту", 8 – в "Челси", 5 – в "Интере", по 3 – в "Реале" и "Манчестер Юнайтед".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971057-zhoze-mourinyu-ustanovil-novyy-rekord-v-istorii-evrokubkov/