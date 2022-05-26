"Рома" выиграла Лигу Конференций

"Рома". Фото: Alex Pantling/Getty Images

Итальянская "Рома" обыграла голландский "Фейеноорд" в первом в истории финале Лиги Конференций, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0. На 17-й минуте матча полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его заменил Сержиу Оливейра. Единственный гол в матче на 32-й минуте забил итальянский полузащитник Николо Дзаньоло.

Отметим, что последним трофеем итальянского клуба до этого дня был Кубок Италии в сезоне-2007/08. На международной арене римляне не выигрывали с 1961 года – тогда они стали обладателями Кубка Ярмарок.

Напомним, что в Чемпионате Италии "Рома" с 63-я баллами заняла шестое место и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971056-roma-vyigrala-ligu-konferentsiy/