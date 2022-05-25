Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ

Юрген Клопп без очков. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Немецкий тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Ливерпуль" завершил чемпионат Англии на втором месте в таблице, отстав от ставшего чемпионом "Манчестер Сити" на одно очко.

54-летний немец завоевал данную награду второй в карьере – впервые он получил ее в 2020 году. Также Клопп признан тренером сезона АПЛ по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

Помимо Клоппа, более одного раза тренером сезона в АПЛ признавались только Алекс Фергюсон (11), Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола (по 3 раза).

Напомним, что 28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970988-yurgen-klopp-priznan-luchshim-trenerom-apl/