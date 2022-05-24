Главному тренеру "Милана" вернут украденную медаль

Стефано Пиоли. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Итальянскому тренеру "Милана" Стефано Пиоли вернут чемпионскую медаль, которую украли во время церемонии награждения, сообщает Sports.ru.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после матча с "Сассуоло" рассказал, что у него украли чемпионскую медаль Серии А во время празднований.

Три молодых человека в возрасте от 20 до 25 лет принесли медаль в полицию. Они заявили, что нашли ее на поле стадиона, возле выхода из раздевалок. Полиция начала расследование с целью проверки фактов.

Напомним, что "Милан" в последнем туре чемпионата Италии обыграл "Сассуоло" со счетом 3:0 и впервые с 2011 выиграл Серию А. Для главного тренера "россонери" этот титул стал первым в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970852-glavnomu-treneru-milana-vernut-ukradennuyu-medal/