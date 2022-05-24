Килиан Мбаппе: Макрон посоветовал мне остаться в "ПСЖ"

Килиан Мбаппе. Фото: John Berry/Getty Images

Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, что обсуждал свое будущее с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Twitter-аккаунт Адриена Греньера.

"Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в "ПСЖ". Мы разговаривали много раз. Скажу так: это был хороший совет. Макрон хотел, чтобы я остался, и это было частью переговоров. Макрон – один из многих, с кем я говорил о футболе. Очевидно, что футбол изменился, и теперь он занимает важное место в жизни общества.

Наш чемпионат сильно критиковали за то, что мы недостаточно его защищаем. Не нужно считать, что мы лучше, чем есть на самом деле, но не нужно и стыдиться своего футбола.

У Франции важное место в футболе, нужно помнить об этом. У меня была возможность побывать в других странах, и там люди гордятся своим футболом. Было бы здорово, если бы и тут было так", - заявил французский футболист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970845-kilian-mbappe-makron-posovetoval-mne-ostatsya-v-pszh/