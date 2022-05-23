"Боруссия" объявила о назначении нового главного тренера

Эдин Терзич. Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Дортмундская "Боруссия" официально объявила о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера команды, сообщает Sports.ru.

Контракт Терзича рассчитан до лета 2025 года.

39-летний специалист работал в "Боруссии" ассистентом Люсьена Фавра с 2018 года, а зимой 2020-го стал главным тренером после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии.

Перед стартом прошедшего сезона Терзич был назначен техническим директором "Боруссии", хотя изначально планировалось, что он войдет в штаб Розе.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Боруссия" заняла второе место в Бундеслиге, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии группового этапа. Клуб уже покинул норвежский форвард Эрлинг Холанд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970658-borussiya-obyavila-o-naznachenii-novogo-glavnogo-trenera/