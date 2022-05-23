Роберт Левандовский выиграл "Золотую бутсу" второй год подряд

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в текущем году, сообщает Isport.

Польский нападающий забил 35 голов в Бундеслиге, а так как немецкий высший дивизион имеет коэффициент 2, то нападающий заработал 70 баллов.

Левандовски на 14 очков опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, объявившего о продлении контракта со своим клубом. Третье место в этой гонке разделили Чиро Иммобиле (Лацио) и Карим Бензема (Реал) - у обоих по 54 балла.

Для Роберта эта награда стала второй в карьере, предыдущую он выиграл год назад. Рекордсменом же по количеству Золотых бутс является Лионель Месси, на счету которого сразу шесть подобных трофеев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970656-robert-levandovskiy-vyigral-zolotuyu-butsu-vtoroy-god-podryad/