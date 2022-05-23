Сборная Казахстана вышла в плей-офф FIFAe Nations Series

FIFA 22. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Сборная Казахстана по FIFA 22 успешно преодолела групповой этап одного из международных турниров, сообщает пресс-служба Федерации киберспорта Казахстана.

C 20 по 22 мая были сыграны матчи квалификационного раунда FIFAe Nations Series 2022 среди стран-участниц Центральной Азии и Африки. Сборная Казахстана в составе с Акназаром "aka_nolito" Бексеитовым и Олжасом "ZhasikFIFA09" Есентаевым на групповом этапе встречалась со сборными ОАЭ, Катара, Марокко, Грузии и Бахрейна.

По итогам групповой стадии казахстанские игроки заняли 3 место, что позволило им выйти в верхнюю сетку отборочного этапа. Несмотря на поражение против сборной Марокко, наши киберспортсмены на стадии Second Chance Semi-Finals обыграли сборную Катара и вышли в стадию Play-off.

Матчи следующего этапа турнира состоятся с 16 по 19 июня 2022 года. На предстоящей стадии игр на выбывание aka_nolito и ZhasikFIFA09 будут противостоять сборным ЮАР, Марокко, ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970655-sbornaya-kazahstana-vyshla-v-pley-off-fifae-nations-series/