Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

Мануэль Нойер с Кубком Мира по футболу. Фото: Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images

Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с капитаном команды Мануэлем Нойером, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 36-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года

"Я очень рад, что мой путь в "Баварии" продолжается. У нас снова будет очень хорошая команда, с которой мы сможем бороться за каждый титул. Как вратарь, капитан и лидер, я хочу быть опорой и ключевым фактором в достижении наших больших целей. Мы хотим обновить наш чемпионский рекорд и снова побороться за победы в Кубке Германии и Лиге чемпионов", — сказал Нойер.

Напомним, Нойер перешел в «Баварию» из "Шальке" в 2011 году. Он является капитаном мюнхенского клуба с 2017 года. В составе "Баварии" Нойер 10 раз выигрывал чемпионат Германии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. Он дважды становился победителем Лиги чемпионов, и по разу выигрывал клубный ЧМ и Суперкубков УЕФА. Всего за «Баварию» Нойер провел 472 матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970653-manuel-noyer-prodlil-kontrakt-s-bavariey/