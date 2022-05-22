Эмир Катар ответил на вопрос о том, как представителей ЛГБТ примут на ЧМ-2022

ЛГБТ-фанаты. Фото: KERSTIN JOENSSON/AFP via Getty Images

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-сообществом на предстоящем чемпионате мира по футболу, сообщает RMC Sport.

"Мы не запрещаем приезжать в Доху людям разного происхождения, разных убеждений. Катар – очень гостеприимная страна.

К нам приезжают миллионы людей, и чемпионат мира по футболу – это прекрасная возможность для людей из разных уголков мира приехать и познакомиться с нашей культурой.

Я также хочу, чтобы все одинаково понимали и ценили разные культуры. Мы все живем на одной планете, но у каждого из нас своя культура.

Мы рады всем, но мы также ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру", – заявил Тамим бин Хамад Аль Тани.

Напомним, что ранее восемь фанатских ЛГБТ группировок Европы раскритиковали действия FIFA и правительства Катара за недостаточные усилия по защите прав меньшинств во время подготовки к чемпионату мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970476-emir-katar-otvetil-na-vopros-o-tom-kak-predstaviteley-lgbt-primut-na-chm-2022/