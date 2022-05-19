"Манчестер Сити" презентовал новую форму на следующий сезон

Манчестер Сити. Фото: twitter.com/ManCity

Английский "Манчестер Сити" презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает официальный сайт манчестерского клуба.

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Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Отличительной особенностью джерси станет дизайн воротника и манжета - они окрашены в бордовый и белый цвета - отсылка к форме "горожан" в 60-х и 70-х годов прошлого века. Эмблема клуба нанесена в центр композиции, вместо обычного расположения на груди. Особенность нового комплекта — клубный логотип в центре футболки, а также бело-бордовые полосы на воротниках и рукавах. На внутреннюю часть футболки нанесена корона, посвященная "Королю Колину", как называли болельщики Сити легендарного Белла.

Участие в презентации приняли действующий футболисты "горожан" Александр Зиченко, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эдерсон и Кевин де Брюйне.

Напомним, что в своем последнем матче в АПЛ "Сити" сыграл вничью с "Вест Хэмом". В последнем туре подопечным Хосепа Гвардиолы нужно обыгрывать "Астон Виллу", чтобы выиграть чемпионат Англии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970159-manchester-siti-prezentoval-novuyu-formu-na-sleduyuschiy-sezon/