"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы 2021/2022

Награждение "Айнтрахт". Фото: Photo by Craig Mercer/MB Media/Getty Images

"Айнтрахт" обыграл "Рейнджерс" в футбольном поединке 18 мая 2022 на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" в Севилье и стал чемпионом Лиги Европы.

Матч закончился со счетом 1:1. В послематчевой серии пенальти выиграл «Айнтрахт» — 5:4.

Подопечные Ван Бронкхорста открыли счет на 57 минуте игры. Гол забил форвард шотландского клуба Джо Арибо.

Далее матч проходил под диктовку команды "Айнтрахт", и на 69 минуте Рафаэль Борре забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Основное время матча завершилось вничью. В овертайме команды голов не забили, и все решилось в серии пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказались немцы - голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп отбил удар главной звезды шотландцев Аарона Рэмзи.

Таким образом, клуб из Франкфурта во второй раз в истории завоевал еврокубковый трофей и гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969965-ayntraht-stal-pobeditelem-ligi-evropy-20212022/