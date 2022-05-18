Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана по футболу

Иллюстративное фото: pexels.com

В Нур-Султане прошла жеребьевка группового этапа кубка Казахстана по футболу 2022 года, сообщает Sports.ru.

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Группа "А": "Кайрат", "Ордабасы", "Атырау", "Аксу";

Группа "B": "Кызыл-Жар", "Каспий", "Акжайык", "Кайсар";

Группа "C": "Тобол", "Тараз", "Мактаарал", "Актобе";

Группа "D": "Астана", "Шахтер", "Туран", "Жетысу".

Матчи группового этапа пройдут с 8 июля по 14 августа. В чемпионате Казахстана после 16-го тура будет двухмесячная пауза. В следующий этап выходят 8 команд, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Напомним, что действующим победителем кубка Казахстана является алматинский "Кайрат". В прошло мезоне подопечные Курбана Бердыева в финале обыграли карагандинский "Шахтер".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969948-sostoyalas-zherebevka-gruppovogo-etapa-kubka-kazahstana-po-futbolu/