Килиан Мбаппе на следующей неделе перейдет в "Реал"

Килиан Мбаппе. Фото: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на следующей неделе официально объявит о своем переходе в мадридский "Реал", сообщает AS.

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Нападающий объявит об уходе из "ПСЖ" до финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая. 21 мая "ПСЖ" примет "Метц" в 38-м туре Лиги 1 – эта игра станет для француза последней в составе парижан.

Мбаппе переходит в "Реал", однако мадридский клуб объявит о трансфере уже после финала ЛЧ против "Ливерпуля", который пройдет 29 мая.

Напомним, что ранее стало известно, что Мбаппе подпишет 5-летний контракт с Мадридом. Его зарплата в "Реале" будет гораздо ниже той, что предлагал ему "ПСЖ". Сообщалось, что Мбаппе будет зарабатывать 25 млн евро в год после уплаты налогов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969742-kilian-mbappe-na-sleduyuschey-nedele-pereydet-v-real/