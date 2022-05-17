Болельщики "Кайрата" обратились к Курбану Бердыеву

ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

Фан-клуб алматинского "Кайрата" призвал главного тренера команды Курбана Бердыева поставить атакующий футбол или покинуть пост тренера, сообщает AlatauFans.

"Все мы разочарованы последней игрой команды против «Астаны» (6:0), и игрой «Кайрата» под руководством Курбана Бердыева в целом.

Когда болельщики требуют атакующий футбол, наш главный тренер ссылается на Маки Баньяка, якобы из-за его отсутствия команда не может сыграть в атакующий футбол.

Но, в прошлом сезоне имея в составе Дугалича, Алипа и того же Баньяка, он начинал прививать свой оборонительный футбол в команду, и мы проиграли несколько матчей из-за этого… вспомнить тот же матч против "Карабаха" в гостях.

Курбан Бекиевич, конечно мы вас уважаем, но, "Кайрат" – это команда доминирующая, а не оборонительная.

Поставьте атакующий футбол, если не хотите отказаться от вашей идеи, пожалуйста, подайте на добровольную отставку", – говорится в заявлении AlatauFans (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что "Кайрат" в 11-м туре КПЛ разгромно проиграл "Астане" 6:0. На данный момент подопечные Курбана Бердыева имеют в своем активе 13 очков и идут на 11 месте в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969671-bolelschiki-kayrata-obratilis-k-kurbanu-berdyevu/