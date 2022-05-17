"Реал" презентовал новую форму на следующий сезон

Футболисты "Реала". Фото: Fran Santiago/Getty Images

Испанский "Реал" презентовал новый комплект домашней формы на следующий сезон, сообщает сайт мадридского клуба.

Основной цвет формы — белый, полосы на плечах выполнены в фиолетовом цвете. Воротник футболки выполнен также с фиолетовыми элементами. Также на форму нанесен специальный логотип в честь 120-летия мадридского клуба.

Форму презентовали бывшие игроки клуба Роберто Карлос, Икер Касильяс, Рауль, а также действующие футболисты бразильский защитник Марсело, центральный защитник Давид Алаба, французский нападающий Карим Бензема и воспитанник клуба Начо.

Напомним, что мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, а 29 мая "сливочные" сыграют в финале Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969571-real-prezentoval-novuyu-formu-na-sleduyuschiy-sezon/