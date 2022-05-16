"Реал" закрыл сделку по переходу Килиана Мбаппе

Мбаппе празднует гол в ворота "Реала". Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Мадридский "Реал" и Килиан Мбаппе окончательно договорились о переходе на прошлой неделе, сообщает Marca.

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В понедельник и во вторник, когда Мбаппе находился в Мадриде, генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес отменил все ранее запланированные встречи. В частности, агентов других футболистов уведомили о переносе их встреч с Санчесом. Это время гендиректор Мадрида потратил на то, чтобы окончательно согласовать все с Мбаппе.

"Реал" не станет сообщать о переходе форварда до тех пор, пока он сам не объявит об этом.

Мбаппе подпишет 5-летний контракт с Мадридом. Его зарплата в "Реале" будет гораздо ниже той, что предлагал ему "ПСЖ". Сообщалось, что Мбаппе будет зарабатывать 25 млн евро в год после уплаты налогов.

Вчера Мбаппе объявил, что сообщит о решении по будущему до сбора сборной Франции, который начнется 28 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969565-real-zakryl-sdelku-po-perehodu-kiliana-mbappe/