Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финал ЛЧ против "Реала"

Юрген Клопп. Фото: Roland Krivec/DeFodi Images/Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает по поводу предстоящего финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", сообщает BBC.

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"Было бы здорово, если бы мы выиграли Лигу чемпионов через несколько недель. Но мы сыграем против команды, у которой самый большой опыт в Лиге чемпионов на этой планете

"Ливерпуль" не является явным фаворитом. Победить может любая команда, и даже небольшое преимущество пойдет нам на пользу. Они уже выиграли чемпионат. Нас ждет невероятная игра", – заявил немецкий специалист.

Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов 29 мая в 01:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969564-yurgen-klopp-prokommentiroval-predstoyaschiy-final-lch-protiv-reala/