ФК "Тобол" остался без главного тренера

Александр Москаленко. Фото: instagram.com/fctobol/

Футбольный клуб "Тобол" объявил об уходе главного тренера Александра Москаленко, передает пресс-служба костанайской команды.

Контракт с казахстанским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

"Тобол" поблагодарил Александра Москаленко за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

"Мы прошли большой путь за это время, что работали в команде "Тобол". Были и трудные, и радостные моменты. Были громкие победы и горесть поражения — все это мы прошли с высоко поднятой головой.

"Тобол" — большая команда, и она хочет и решает только большие задачи, но в этом сезоне не все получается как планировали, и результаты сами за себя говорят. Есть как объективные, так и субъективные причины на все это происходящее, но это будут слова оправдания, и этого делать не хочется.

Желаю команде "Тобол" только выполнения самых больших задач!", - заявил Москаленко.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Москаленко привел костанайский "Тобол" к победе в чемпионате Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969464-fk-tobol-ostalsya-bez-glavnogo-trenera/