Роберт Левандовский: Я решил уйти из "Баварии"

Роберт Левандовский расстроен после очередного упущенного момента. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский заявил, что руководство клуба не предложило ему новый контракт и он решил уйти из команды в ближайшее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

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"Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба", – сказал нападающий "Баварии".

После вчерашней игры с "Вольфсбургом" (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: "Это была моя последняя игра за "Баварию", вероятно".

Отметим, что ранее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом: "Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969346-robert-levandovskiy-ya-reshil-uyti-iz-bavarii/