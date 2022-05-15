Джордан Хендерсон установил новый рекорд "Ливерпуля"

Джордан Хендерсон. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выиграл вместе со своей командой Кубок Англии и установил новый рекорд клуба, сообщает NUR.KZ.

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Английский полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хенденсон стал первым капитаном в истории команды, которому удалось выиграть с клубом сразу шесть разных трофеев.

В финале Кубка Англии "Ливерпуль" обыграл "Челси". Титул Кубка Англии как раз и стал шестым для Хендерсона. Ранее он становился победителем АПЛ, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, Кубка английской лиги и клубного чемпионат мира.

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Ливерпуля" (6:5).

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У "Челси" промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, удар которого отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отбил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969344-dzhordan-henderson-ustanovil-novyy-rekord-liverpulya/