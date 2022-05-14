Китай отказался проводить Кубок Азии-2023 по футболу

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Китай решил не проводить у себя Кубок Азии-2023 по футболу из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Китайской федерации футбола.

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В связи с ковидными ограничениями на территории страны, Китай отказался от организации турнира.

"Китайская футбольная ассоциация недавно официально проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о том, что не сможет принять у себя финал Кубка Азии 2023 года", – говорится в официальном заявлении AFC.

Турнир с участием 24 команд должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новый хозяин еще не определен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969304-kitay-otkazalsya-provodit-kubok-azii-2023-po-futbolu/