"Манчестер Сити" презентовал статую Серхио Агуэро

Серхио Агуэро. Фото: Ed Garvey/Manchester City FC via Getty Images

Английский "Манчестер Сити" открыл статую Серхио Агуэро в день 10-летия его золотого гола на 93-й минуте матча против "КПР", сообщает официальный сайт клуба.

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Статуя установлена у стадиона "Этихад", где "Манчестер Сити" проводит домашние матчи. Статую откроют сегодня, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил "Куинз Парк Рейнджерс", и этот мяч принес "Сити" первое чемпионство за 44 года.

В августе 2021 года "Манчестер Сити" показал статуи, установленные в честь Венсана Компани и Давида Сильвы.

Напомним, что "Манчестер Сити" за два тура до конца чемпионата Англии лидирует в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на три балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969206-manchester-siti-prezentoval-statuyu-serhio-aguero/