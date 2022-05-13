"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

Харри Кейн. Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

"Тоттенхэм" на своем поле крупно победил "Арсенал" (3:0) в перенесенном матче 22-о тура Английской Премьер-лиги, сообщает NUR.KZ.

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В середине первого тайма Харри Кейн реализовал пенальти и вывел "шпор" вперед. На 33-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Роб Холдинг.

Перед перерывом Кейн отметился еще раз и удвоил преимущество "Тоттенхэма". В начале второго тайма Сон Хын Мин довел счет до разгромного.

"Тоттенхэм" идет на пятом месте в АПЛ. Отставание "шпор" от "Арсенала" составляет одно очко за два тура до завершения чемпионата.

15 мая "Тоттенхэм" дома примет "Бернли". "Арсенал" 16 мая на выезде сыграет против "Ньюкасла".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969070-tottenhem-razgromil-arsenal-v-matche-apl/