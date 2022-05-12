Мохаммед Салах: Я лучший футболист в мире на своей позиции

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах заявил, что является лучшим футболистом в мире на своей позиции, сообщает GOAL.

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"Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в моей команде, но и во всем мире, то поймете, что я лучший. Я всегда сосредоточен на своей работе и делаю все, что в моих силах, и моя статистика – лучшее доказательство моих слов.

Мне всегда нравится ставить перед собой новые задачи, работать по-разному и что-то менять, это мой долг", - заявил египетский футболист.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в чемпионате Англии 34 матча, забил 22 гола и отдал 13 голевых передач. Египтянин в нынешнем сезоне может выиграть с "Ливерпулем" все возможные трофеи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969059-mohammed-salah-ya-luchshiy-futbolist-v-mire-na-svoey-pozitsii/