"Бавария" готова продать Роберта Левандовского

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" может согласиться продать Роберта Левандовского в ближайшего трансферное окно, сообщает Bayern&Germany.

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Мюнхенский клуб готов смягчить позицию по поводу возможного ухода игрока. И руководство, и партнеры Левандовского по команде заметили его недовольство, поэтому сомневаются, что его стоит удерживать против воли.

Также в "Баварии" считают, что уход нападающего может положительно сказаться и в спортивном плане, так как пропадет необходимость строить вокруг него игру в атаке.

В нынешнем сезоне Роберта Левандовский сыграл в чемпионате Германии 33 матча забил 34 гола и отдал три результативные передач.

Напомним, что ранее руководство "Барселоны" заявило, что заинтересовано в услугах польского футболиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969058-bavariya-gotova-prodat-roberta-levandovskogo/