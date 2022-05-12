Криштиану Роналду установил новый рекорд "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Англии в апреле, сообщает пресс-служба АПЛ.

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Португалец опередил Кевина де Брюйне, Габриэла Жезуса (оба – "Манчестер Сити"), Леандро Троссарда ("Брайтон"), Тиаго Алькантару ("Ливерпуль"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Бруно Гимараэса ("Ньюкасл") и Натана Коллинза ("Бернли").

Нападающий "Манчестер Юнайтед" установил клубный рекорд, опередив Уэйна Руни (пять наград).

Рекорд Премьер-лиги делят нападающие Серхио Агуэро и Харри Кейн, которые признавались игроком месяца по семь раз.

В апреле Роналду провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с "Норвичем" (3:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969031-krishtianu-ronaldu-ustanovil-novyy-rekord-manchester-yunayted/