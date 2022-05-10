Эрлинг Холанд обойдется "Манчестер Сити" в 250 млн евро

Эрлинг Холанд: gettyimages.com

Английский "Манчестер Сити" потратит на покупку норвежского форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда 250 млн евро, сообщает The Telegraph.

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Английскому клубу трансфер обойдется в 213 млн фунтов (248,5 млн евро). "Манчестер Сити" активирует опцию выкупа норвежца у дортмундской "Боруссии" за 75 млн евро (64 млн фунтов).

По 5-летнему контракту форвард заработает 107 млн фунтов (в эту сумму включен подписной бонус). Представители и агенты футболиста получат до 50 млн евро (42 млн фунтов).

В понедельник с разрешения "Дортмунда" Холанд в присутствии врачей "Манчестер Сити" прошел медосмотр в Брюсселе. Как ожидается, он будет присутствовать на сегодняшней тренировке "Боруссии" и сыграет против "Герты" в заключительном туре Бундеслиги.

В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968659-erling-holand-oboydetsya-manchester-siti-v-250-mln-evro/