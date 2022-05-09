"Каспий" вышел в лидеры чемпионата Казахстана по футболу

ФК "Каспий". Фото: vk.com/caspiyfc

Футбольный клуб "Каспий" победил на своем поле "Актобе" со счетом 2:0 в рамках десятого тура чемпионата Казахстана, передает NUR.KZ.

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Победу клубу из Актау принесли голы Артема Барановского и Еркебулана Нургалиева.

Тем самым "Каспий" вновь вышел в лидеры чемпионата Казахстана по футболу, имея в активе 19 очков после десяти туров.

"Астана" в гостях одержала волевую победу над "Ордабасы" - 2:1. Решающий гол на последней минуте забил Станислав Басманов.

"Кайрат" на своем поле крупно уступил "Атырау" (0:3). В составе победителей дублем отметился Николай Тарасов, еще один гол на свой счет записал Андрия Филипович.

"Тобол" в Костанае уверенно победил "Аксу" (2:0) благодаря голам Зорана Тошича и Асхата Тагыбергена.

В матчах "Кызылжар" - "Тараз" (1:1) и "Акжайык" - "Мактаарал" (0:0) была зафиксирована ничья.

"Туран" забил два безответных мяча в ворота "Шахтера". Автором дубля стал Шокан Абзалов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968599-kaspiy-vyshel-v-lidery-chempionata-kazahstana-po-futbolu/