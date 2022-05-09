"Бавария" получила главный трофей Бундеслиги в десятый раз подряд

Футболисты "Баварии". Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Мюнхенской "Баварии" в последнем домашнем матче чемпионата Германии вручили "салатницу" Бундеслиги, сообщает NUR.KZ.

"Бавария" в 33-м туре Бундеслиге сыграла вничью со "Штутгартом", а сразу после матча состоялась традиционная церемония награждения чемпиона Германии.

Также после матча руководство клуба дало возможность попрощаться с фанатами Никласу Зюле. Центральный защитник не продлил контракт с клубом и в следующем сезоне будет выступать за дортмундскую "Боруссию".

Молодой талант Пауль Ваннер и главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн впервые в карьере выиграли чемпионат Германии.

Стоит отметить, что впервые за три года футболисты "Баварии" сумели отпраздновать чемпионство вместе с фанатами.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968579-bavariya-poluchila-glavnyy-trofey-bundesligi-v-desyatyy-raz-podryad/