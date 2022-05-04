Мохаммед Салах: В финале Лиги Чемпионов хочу сыграть с "Реалом"

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах заявил, что в финальном матче Лиги Чемпионов хотел бы сыграть с мадридским "Реалом", сообщает Anfield Watch.

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"Я хочу встретиться с "Реалом". Они уже обыгрывали нас в финале – давайте сыграем снова.

Три финала Лиги чемпионов за пять лет. Все в раздевалке счастливы. Сегодня празднуем, но уже завтра будем сосредоточены

Я отдаю все силы для команды. Один трофей мы уже выиграли. Впереди финал Кубка Англии, финал Лиги чемпионов. Я знаю, чего хочу в конце сезона.

Конечно, наша цель – квадрупл. Я всегда хочу выиграть АПЛ и Лигу чемпионов," – заявил футболист мерсисайдского клуба.

Напомним, что "Ливерпуль" в 2018 году в финале ЛЧ уступил мадридскому "Реалу" со счетом 1:3. Мохаммед Салах был заменен в первом тайме из-за травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968010-mohammed-salah-v-finale-ligi-chempionov-hochu-sygrat-s-realom/