Мохаммед Салах может перейти в ПСЖ

Мохаммед Салах. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Форвард "Ливерпуля" может перейти во французский "ПСЖ" в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

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Ранее сообщалось, что Салах ещё не дал согласие продлить контракт с "Ливерпулем", который истекает в 2023 году. Таким образом, "Ливерпуль" может постараться продать его в летнее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб бесплатно на правах свободного агента.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 млн евро. В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл за "Ливерпуль" 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Также на его счету восемь голов в 11 матчах Лиги чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967681-mohammed-salah-mozhet-pereyti-v-pszh/